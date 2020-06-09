Son dakika haber! 54 yıllık antika saat ustası özlediği saatlerine kavuştu Son dakika güncel haberi... 54 yıllık antika saat ustası özlediği saatlerine kavuştu İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Konya'da uzun yıllardan antika saat tamirciliği yapan Ahmet Sami Kalaycı da saatlerini tamire devam ediyor Konya'da 54 yıldır antika saat...

54 yıllık antika saat ustası özlediği saatlerine kavuştu

İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Konya'da uzun yıllardan antika saat tamirciliği yapan Ahmet Sami Kalaycı da saatlerini tamire devam ediyor

KONYA - Konya'da 54 yıldır antika saat tamirciliği yapan 69 yaşındaki Ahmet Sami Kalaycı, korona virüs salgını sürecinde 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama getirilmesiyle uzun süre iş yerine gidemedi. Kalaycı, mesleğe başladığından bu yana hiç bu kadar uzun süre işinden ayrı kalmadığını ifade ederken, 65 yaş üstü işletme sahiplerine izin verilmesinin ardından 83 gün sonra dükkanına giderek saatlerin başına geçti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının aldığı kararla 21 Mart itibariyle dışarı çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sadece kendileri için izin verilen günde ve saatler arasında sokağa çıkabildi. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici ile serbest meslek sahiplerine serbestlik getirilmesinin ardından Ahmet Sami Kalaycı da iş yerine gidip gelmeye başladı.

"Mesleğe alışınca evde vakit geçiremiyoruz"

Antika saat ustası Ahmet Sami Kalaycı, yaklaşık 3 ay sonra dükkanına kavuştuğunu belirterek, "83 gün sonra çalışmaya başladım. 50 yılı aşkın süredir bu mesleği yapıyorum. Mart'ın 9'unda eve girdim 1 Haziran'da çıktım. 1966'da mesleğe başladım, hiç bu kadar yatmamıştım. Ellerim falan uyuşmaya başlamış. Mesleğe alışınca evde vakit geçiremiyoruz, çalışmaya alışmışız biz" dedi. Türkiye'de antika saat ustalarından bir kaç kişi kaldığını kaydeden Kalaycı, "Konya'da bu işi yapan bizden başka kimse yok. Saat tamiri yapan çok da eski saatleri yapan yok. Eski saatleri yapması zordur çünkü parçaları bulunmaz, biz elde yaparız. Bu işi gençleri kafası götürmüyor. Hazır olarak alıp takacak, tamiri ile uğraşmayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA