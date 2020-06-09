Son dakika haber! 54 yıllık antika saat ustası özlediği saatlerine kavuştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! 54 yıllık antika saat ustası özlediği saatlerine kavuştu

Son dakika güncel haberi... 54 yıllık antika saat ustası özlediği saatlerine kavuştu İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Konya'da uzun yıllardan antika saat tamirciliği yapan Ahmet Sami Kalaycı da saatlerini tamire devam ediyor Konya'da 54 yıldır antika saat...

09.06.2020 15:16 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:31

54 yıllık antika saat ustası özlediği saatlerine kavuştu

İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Konya'da uzun yıllardan antika saat tamirciliği yapan Ahmet Sami Kalaycı da saatlerini tamire devam ediyor

KONYA - Konya'da 54 yıldır antika saat tamirciliği yapan 69 yaşındaki Ahmet Sami Kalaycı, korona virüs salgını sürecinde 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama getirilmesiyle uzun süre iş yerine gidemedi. Kalaycı, mesleğe başladığından bu yana hiç bu kadar uzun süre işinden ayrı kalmadığını ifade ederken, 65 yaş üstü işletme sahiplerine izin verilmesinin ardından 83 gün sonra dükkanına giderek saatlerin başına geçti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının aldığı kararla 21 Mart itibariyle dışarı çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sadece kendileri için izin verilen günde ve saatler arasında sokağa çıkabildi. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici ile serbest meslek sahiplerine serbestlik getirilmesinin ardından Ahmet Sami Kalaycı da iş yerine gidip gelmeye başladı.

"Mesleğe alışınca evde vakit geçiremiyoruz"

Antika saat ustası Ahmet Sami Kalaycı, yaklaşık 3 ay sonra dükkanına kavuştuğunu belirterek, "83 gün sonra çalışmaya başladım. 50 yılı aşkın süredir bu mesleği yapıyorum. Mart'ın 9'unda eve girdim 1 Haziran'da çıktım. 1966'da mesleğe başladım, hiç bu kadar yatmamıştım. Ellerim falan uyuşmaya başlamış. Mesleğe alışınca evde vakit geçiremiyoruz, çalışmaya alışmışız biz" dedi. Türkiye'de antika saat ustalarından bir kaç kişi kaldığını kaydeden Kalaycı, "Konya'da bu işi yapan bizden başka kimse yok. Saat tamiri yapan çok da eski saatleri yapan yok. Eski saatleri yapması zordur çünkü parçaları bulunmaz, biz elde yaparız. Bu işi gençleri kafası götürmüyor. Hazır olarak alıp takacak, tamiri ile uğraşmayacak" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber! 54 yıllık antika saat ustası özlediği saatlerine kavuştu

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı '3 yanlış bilgi' sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı Haber
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var Haber
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
İlk kez yüz yüze toplanan Kabine toplantısı başladı! Gündemde yasakların kaldırılması var Haber
İlk kez yüz yüze toplanan Kabine toplantısı başladı! Gündemde yasakların kaldırılması var
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek
Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek
Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildi
Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildi
1 milyon TL ödülle aranan turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
1 milyon TL ödülle aranan turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Genç kızın, İstanbul trafiğinde ölüme meydan okuduğu anları diğer sürücüler kaydetti
Genç kızın, İstanbul trafiğinde ölüme meydan okuduğu anları diğer sürücüler kaydetti
Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı
İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
Ortaköy'de meydana gelen yol çökme anının kamera görüntüleri ortaya çıktı
Ortaköy'de meydana gelen yol çökme anının kamera görüntüleri ortaya çıktı
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Turizm cennetinde korkunç anlar! Aç kalan ayı, oteller bölgesine inip yiyecek aradı
Turizm cennetinde korkunç anlar! Aç kalan ayı, oteller bölgesine inip yiyecek aradı
10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki sapık tutuklandı
10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki sapık tutuklandı
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Engin Altay Donald Trump Şahin Şerifoğulları
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Hande Erçel Seren Serengil
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Bülent Korkmaz
Daha Fazla Ateş Silah Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika haber! 54 yıllık antika saat ustası özlediği saatlerine kavuştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 16:20:07. #1.15#
title