47 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
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47 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

02.12.2020 20:10 | Son Güncelleme: 02.12.2020 20:16

47 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Malatya'da 47 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

47 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

MALATYA - Malatya'da 47 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde meydana geldi.

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Edinilen bilgilere göre, Saltanat Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın birinci katında yaşayan Vahide Uymaz'dan bir süredir haber alamayan oğlu kontrol için geldiği evde annesini yatağında hareketsiz bir şekilde yatar vaziyette buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler yaptıkları kontrolde Uymaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Vahide Uymaz'ın cenazesi polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

47 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
47 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
47 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
47 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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