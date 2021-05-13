4 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI
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4 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇORUM'un İskilip ilçesinde, 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

ÇORUM'un İskilip ilçesinde, 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

İlçeye bağlı Yenicami Mahallesi'nde Berber İsmail Babacan'a ait 4 katlı binanın çatısında dün akşam saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis ve gece bekçileri alandan vatandaşları uzaklaştırırken, yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Büyük çapta maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

4 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI
4 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI
4 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI
4 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI
4 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI
4 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI
4 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI
4 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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