27 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene 800 yıla kadar hapis istemi
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27 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene 800 yıla kadar hapis istemi

Antalya'nın Kepez ilçesinde 27 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sınıf öğretmeni için 800 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

11.09.2020 17:58 | Son Güncelleme: 11.09.2020 18:38

Antalya'da sınıf öğretmeni Mahmut A.K.'nin 27 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı. Sanığın, 27 çocuğa karşı "nitelikli cinsel istismar" suçundan 800 yıla kadar hapsi istendi.

Kepez ilçesindeki bir ilkokulda yaşandığı iddia edilen olayla ilgili olarak Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmanın 11'inci celsesi bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mahmut A.K. SEGBİS ile katılırken, şikayetçi veliler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri, Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi vekili ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Sanık Mahmut A.K. savunmasına üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, "Mağdurların iddia ettiği yer sınıf ortamıdır. Bir sürü öğrencinin olduğu ortamda böyle olaylar olamaz" dedi.

27 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene 800 yıla kadar hapis istemi

800 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Sanık avukatı da hayatın olağan akışına aykırı iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Mütalaasını açıklayan duruşmanın savcısı, sanığın 27 çocuğa karşı "nitelikli cinsel istismar" suçunu işlediğine kanaat getirdiğini belirterek öğretmenin 800 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

"BİR AN ÖNCE İHTİSAS MAHKEMELERİ KURULMALI"

Duruşma ertelenirken, davayı izleyen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği de çıkışta basın açıklaması yaptı. Dernek adına konuşan avukat Hilal Özlem Çağlar, bir an önce ihtisas mahkemelerinin kurulmasını istediklerini söyledi.

27 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene 800 yıla kadar hapis istemi

Kaynak: DHA

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