Son dakika haber | 24 yılda 3 kez yanan köyde yeni yangınlar yaşanmaması için artık evler ve samanlıklar birbirinden ayrı yerlerde yapılacak
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Son dakika haber | 24 yılda 3 kez yanan köyde yeni yangınlar yaşanmaması için artık evler ve samanlıklar birbirinden ayrı yerlerde yapılacak

19.03.2021 12:55 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:13
Son dakika haber | 24 yılda 3 kez yanan köyde yeni yangınlar yaşanmaması için artık evler ve samanlıklar birbirinden ayrı yerlerde yapılacak

Son dakika haberleri... Artvin'in Yusufeli ilçesinde 24 yılda 3 kez yanan Dereiçi köyünde bir daha böyle bir felaket yaşanmaması için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, köy sakinlerinden söz alarak evlerle samanlıkları ayrılmasını istedi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 24 yılda 3 kez yanan Dereiçi köyünde bir daha böyle bir felaket yaşanmaması için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, köy sakinlerinden söz alarak evlerle samanlıkları ayrılmasını istedi. Bakan Soylu, yanan evlerin yerine yapılacak konutların buna dikkat edilerek yapılacağını söyledi.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde önceki gün 35 bina ve 60 hanenin kül olduğu yangının ardından bugün köye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum incelemelerde bulundu. 24 yılda 3. kez yanan 176 haneli Dereiçi köyünde, evlerle samanlık ve ahırların iç içe olması yangınların büyümesindeki en büyük sebep olarak gösteriliyor.

Bakan Soylu böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması adına köyde yaşayan vatandaşlarla görüşerek evler ve samanlıkların birbirlerinden ayrılmasına karar verdi. Bakan Soylu konuşmasın ardından kendisini dinleyen vatandaşlara dönerek "Evlerle samanlıkları ayırıyoruz doğru mu ?" diye sordu. "Evet" cevabını alan Bakan Soylu, "Bir daha bu iş olmasın diye ayırıyoruz. Bugün burada halleşelim. Sonra öyle dedik böyle dedik olmasın. Sonuçta burası sizin yaşadığınız yer. Sizinle beraber bu istişareyi yapmakla mükellefiz. Ona göre buradaki hazırlıklar gerçekleşmiş olacak. Allah devletimizin eksikliğini vermesin" diyerek sözlerini tamamladı.

Bakanlar daha sonra köyden ayrılarak helikopterle Erzurum'a hareket etti. - ARTVİN

Son dakika haber | 24 yılda 3 kez yanan köyde yeni yangınlar yaşanmaması için artık evler ve samanlıklar birbirinden ayrı yerlerde yapılacak
Son dakika haber | 24 yılda 3 kez yanan köyde yeni yangınlar yaşanmaması için artık evler ve samanlıklar birbirinden ayrı yerlerde yapılacak
Son dakika haber | 24 yılda 3 kez yanan köyde yeni yangınlar yaşanmaması için artık evler ve samanlıklar birbirinden ayrı yerlerde yapılacak
Son dakika haber | 24 yılda 3 kez yanan köyde yeni yangınlar yaşanmaması için artık evler ve samanlıklar birbirinden ayrı yerlerde yapılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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