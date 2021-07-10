Son dakika haber | 2 genç kızın ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı
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Son dakika haber | 2 genç kızın ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre 2 genç kızın ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 16 yaşındaki iki kızın ölümüne neden olan kazada alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 genç kızın ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 16 yaşındaki iki kızın ölümüne neden olan kazada alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza dün gece Çorlu çevreyolu Emlak Konut Köprüsü altında meydana gelmiş, Cengizhan G. idaresindeki 34 ZB 0311 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Elif Aysu Şentürk ile Tuana Göksel'e çarparak iki genç kızın ölümüne neden olmuştu.

Kaza sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan ve 1.75 promil alkollü olduğu kaydedilen otomobil sürücüsü Cengizhan G. emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Kaza sırasında çevre yolu üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan kızları görmediğini gördüğü anda da duramayarak çarptığını söyleyen sürücünün çarpmanın etkisi ile otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve yoldan çıktığını söylediği ifade edildi.

İki genç kızın ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Cengizhan G. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haber | 2 genç kızın ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı
Son dakika haber | 2 genç kızın ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı
Son dakika haber | 2 genç kızın ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı
Son dakika haber | 2 genç kızın ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serdar Şahin

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