Son dakika haber | 2 genç kızın ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre 2 genç kızın ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 16 yaşındaki iki kızın ölümüne neden olan kazada alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.