18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor
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18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor

Samsun'da fındık tarlasında çalışan 18 yaşındaki Doğan Yılmaz, tabancayla vurularak öldürüldü. Güvenlik güçleri, kurşunun giriş çıkış yönüne bakarak olayın cinayet olma ihtimali üzerinde duruyor.

18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor
24.08.2020 22:03 | Son Güncelleme: 24.08.2020 22:54

Samsun'un Terme ilçesinde fındık tarlasında çalışan 18 yaşındaki Doğan Yılmaz'ın tabancayla vurularak ölmesiyle ilgili cinayet şüphesi üzerinde duruluyor.

Terme ilçesi Akçagün Orta Mahallesi'nde fındık tarlasında 18 yaşındaki Doğan Yılmaz tabancayla vurulması sonucu ağır yaralandı. Genç, ambulansla kaldırıldığı Salıpazarı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

MAGANDA KURŞUNU DEĞİL CİNAYET OLABİLİR

Yılmaz'ın maganda kurşunu ile vurularak öldüğü tahmin edilirken, yapılan incelemede kurşunun sırtının sol kısmından girip önden çıkması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Güvenlik güçleri, kurşunun giriş çıkış yönüne göre havadan gelen kör kurşun değil olayın cinayet olma ihtimali üzerinde duruyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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