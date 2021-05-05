Son dakika: 16 yaşındaki çocuk telefonunu bulan adamı teslim alacağı sırada silahla yaraladı
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Son dakika: 16 yaşındaki çocuk telefonunu bulan adamı teslim alacağı sırada silahla yaraladı

İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre 16 yaşındaki çocuk telefonunu bulan adamı teslim alacağı sırada silahla yaraladı Denizli'de geçtiğimiz günlerde kavga sırasında telefonunu düşüren gencin telefonunu bulan kişi, telefonu teslim etmek istediği sırada silahla yaralandı.

16 yaşındaki çocuk telefonunu bulan adamı teslim alacağı sırada silahla yaraladı

DENİZLİ - Denizli'de geçtiğimiz günlerde kavga sırasında telefonunu düşüren gencin telefonunu bulan kişi, telefonu teslim etmek istediği sırada silahla yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; geçtiğimiz günlerde Ali Şahan evinin önünde gürültü yapan S.C. (16), ile tartıştı. Tartışma sırasında S.C.'nin telefonu olayın olduğu yerde düştü. Daha sonra telefonu bulan Şahan, 16 yaşındaki gence ulaşarak telefonunu teslim etmek istedi. Şaban ile evinin önüne gelen S.C., arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada 16 yaşındaki genç, yanında bulunan silahla Şahan'ı yaraladı. Sesleri duyarak dışarı çıkan aile üyeleri ise Şahan'ı kanlar içinde buldu.

"Telefonu vermeye giden oğlumu vurmuşlar"

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Şahan, bacağından yaralandığı tespit etti. Polis ekipleri ise çevrede olayın şüphelisi olan S.C.'yi arama çalışmaları başlattı. Yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Şaban'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi S.C. ise kısa sürede yakalandı.

Oğlunun başına gelen olayı anlatan baba Salih Şahan, "Perşembe günü kavga etmişler. Buradan telefonu ondan habersiz almış gitmiş. Hatta ben burayı kapattım ve oğlan apartta kalıyordu buraya yazdım. Kapı açıktı telefonu burada alıp gidiyor. Burada kavga ediyordu motorlu biriyle. İleride kavga edin babam hasta dedi ve oda sana ne oluyor dedi. Perşembe günü birbirlerine girdiler. Telefon elinden düşmüş ve bizde buradan başkasından bulduk. Telefonu istemişler ve benim oğlan götürüyor orada vurmuşlar" dedi.

Son dakika: 16 yaşındaki çocuk telefonunu bulan adamı teslim alacağı sırada silahla yaraladı
Son dakika: 16 yaşındaki çocuk telefonunu bulan adamı teslim alacağı sırada silahla yaraladı
Son dakika: 16 yaşındaki çocuk telefonunu bulan adamı teslim alacağı sırada silahla yaraladı
Son dakika: 16 yaşındaki çocuk telefonunu bulan adamı teslim alacağı sırada silahla yaraladı
Son dakika: 16 yaşındaki çocuk telefonunu bulan adamı teslim alacağı sırada silahla yaraladı
Son dakika: 16 yaşındaki çocuk telefonunu bulan adamı teslim alacağı sırada silahla yaraladı
Son dakika: 16 yaşındaki çocuk telefonunu bulan adamı teslim alacağı sırada silahla yaraladı
Son dakika: 16 yaşındaki çocuk telefonunu bulan adamı teslim alacağı sırada silahla yaraladı
Son dakika: 16 yaşındaki çocuk telefonunu bulan adamı teslim alacağı sırada silahla yaraladı
Son dakika: 16 yaşındaki çocuk telefonunu bulan adamı teslim alacağı sırada silahla yaraladı
Son dakika: 16 yaşındaki çocuk telefonunu bulan adamı teslim alacağı sırada silahla yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN

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