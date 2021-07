Son dakika haber! 15 Temmuz şehitleri Ceylanpınar'da unutulmadı

Son dakika yaşam haberine göre 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma ve Milli Birlik Günü kapsamında Ceylanpınar ilçe protokolü tarafından şehit kabirleri ve şehit aileleri ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler Ceylanpınar ilçe genelinde düzenlenen ziyaretler ile anıldı. Sabah saatlerinde düzenlenen kabir ziyareti programına, Ceylanpınar Kaymakamı Cüneyt Caner, Cumhuriyet Savcısı Fatih Kalaycı, Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Emniyet Müdürü Hakan Uzundağ, Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Bilgin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Şengül, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ali Dondurmacı ve Milli Eğitim Müdürü Zeydan Kurt katılarak ilçe mezarlığında bulunan Şehit Piyade Er Mehmet Arslan'ın kabrini ziyaret ederek dualar edilip, karanfiller bırakıldı.

Kabir ziyaretinin ardından kanlı darbe girişiminde şehit düşen Ümit Yolcu'nun ağabeyi Bahattin Yolcu'nun evinde şehidin anne ve babası ziyaret edildi. Ziyaret anısına şehit Ümit Yolcu'nun annesine Kaymakam Cüneyt Caner, Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı armağan etti. Belediye Başkanı Feyyaz Soylu ise şehit Ümit Yolcu'nun Türk Bayraklı posterini armağan etti. Duygu dolu anların yaşandığı şehit ailesi ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Başkan Soylu 15 Temmuz şehitlerimizi unutursak kalbimiz dursun

Her zaman şehit ailelerinin emrinde olduğunu belirten Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, "Her şehit unutulmaz, tüm şehitlerimizin bizlerde apayrı bir değeri vardır fakat 15 Temmuz şehitlerimiz çok farklı, düşman mermileri ile şehit edilmediler. Bizlerin ve milletimizin verdiği vergilerle alınan silahlarla şehit edildiler. O yüzden çok zorumuza gidiyor. Keşke düşmanla karşı karşıya giderken şehit olsalardı. Biz bilirdik ki karşımızda düşman var, düşmanla çarpışırken şehit oldular. Bütün 15 Temmuz şehitlerimiz öyle olmuştur. Şehitlerimizi unutursak kanımız kurusun, unutursak kalbimiz dursun. Ateş düştüğü yeri yakar. Her zaman kapılarımız açık, hiç bir vatandaşa kapılar kapalı olmaz, hele ki siz şehit ailelerine hiç olmaz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

