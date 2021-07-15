Son dakika haber... 15 Temmuz şehitleri anıldı

Bir son dakika haberine göre Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı kapsamında, Fatsa Şehitliğinde anma töreni düzenlendi.