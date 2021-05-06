Son dakika haber | 14 yaşındaki genç ölü bulundu
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Son dakika haber | 14 yaşındaki genç ölü bulundu

Son dakika haber | 14 yaşındaki genç ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... İzmir'in Bergama ilçesinde İmam Hatip Lisesi öğrencisi İ.K., (14) henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşamını yitirdi.

İzmir'in Bergama ilçesinde İmam Hatip Lisesi öğrencisi İ.K., (14) henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşamını yitirdi.

14 yaşındaki İ.K., Bölcek-Sarıcalar yolu üzerindeki tarlada yalnız başına iken komşuları tarafından kendini kaybetmiş şekilde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Kınık Devlet Hastanesine getirilirken hayatını kaybetti. İ.K.'nin Kınık Devlet Hastanesindeki ön incelemesinde kalp krizi sonucu vefat ettiği yönündeki bulgular olduğu, kesin ölüm nedeninin İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi ile belli olacağı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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