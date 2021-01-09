"1000 Şehide 1000 Su Kuyusu" projesi sergisi açıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun himayelerinde, Deniz Feneri Derneğinin uygulayıcısı olduğu "1000 Şehide 1000 Su Kuyusu" projesine destek amacıyla düzenlenen hat, geleneksel kıyafet ve ebrudan oluşan sergi açıldı.

Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'ndeki serginin açılışında konuşan Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, geçen yılın temmuz ayında derneklerinin 25. hizmet yılında İçişleri Bakanlığıyla güzel bir proje başlattıklarını anımsattı.

Afrika'da şehitler adına kuyu açılışlarının hızla devam ettiğini belirten Cengiz, şöyle devam etti:

"Şehitlik makamı Müslümanlar için önemli en önemli mertebelerden biridir. Onlar bu mertebeye ulaştılar. Bu makam aynı zamanda büyük bereketler barındırıyor. Şehit polisimiz Ahmet Alp Taşdemir adına gençlerimiz tarafından Somali'de bir su kuyusu açtık. Burada çektiğimiz resmi çerçeveleyerek Ankara'ya gittik. Yanımızda bir de su projesi vardı. Bakanımıza, 'Bir şehidimiz adına bir su kuyusu açtık, şehitlerimizin bereketiyle 1000 su projesiyle geldik' dedik. Bakanımız bizi kırmadı. Böylece temmuz ayında bu projeyi hayata geçirdik."

Birleşmiş Milletlerin resmi kaynaklarına göre dünyada 2 milyar insanın temiz sudan yoksun bir şekilde hayata tutunmaya çalıştığına dikkati çeken Cengiz, "Afrika'da ise bir aile, o da sağlıksız olan suya, ulaşmak için ortalama 4 kilometre yol kat etmek zorunda kalıyor. Su sağlıksız olduğu için Afrika'daki ölüm oranları dünya ortalamasının çok üstünde. Bizim şehitlerimizi vesile kılarak açmış olduğumuz su kuyuları bir yandan şehitlerimiz, bağışçılarımız ve bu aziz millet için duaya dönüşüyor, bir yandan da sağlıksız suyla ölümle burun buruna yaşayan Afrikalı kardeşlerimizi sağlıklı bir hayata kavuşturmak gibi çok önemli bir görevi yapıyor." ifadelerini kullandı.

Cengiz, serginin açılışın tertipleyen Enderun Sanat Merkezi'ne teşekkür etti.

Sergini açılışına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçe kaymakamları, Deniz Feneri Derneği'nin yönetici ve çalışanları katıldı.

"1000 Şehide 1000 Su Kuyusu" projesi

Afrika'da 3 ile 6 ay arasında bölgenin şartlarına göre açılan kuyuların ortalama maliyeti 2 bin avroyu buluyor. Proje kapsamında bugüne kadar şehitler adına 148 kuyu açıldı, parası temin edilen 102 kuyu daha yakın bir zamanda açılacak. Kalan 750 kuyu da, dernek gönüllüleri tarafından bağışlanan ve "1000 Şehide 1000 Su Kuyusu" projesi sergisinde yer alan eserlerden elde edilen gelirle açılacak.

Sergide hat, geleneksel kıyafet ve ebru sanatlarından oluşan 159 eser yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu