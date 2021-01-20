Son dakika haber... 1 kişinin öldüğü pazarcıların 'borç' kavgasında 6 şüpheli adliyede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haber... 1 kişinin öldüğü pazarcıların 'borç' kavgasında 6 şüpheli adliyede

20.01.2021 12:30 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:35
Son dakika haber... 1 kişinin öldüğü pazarcıların 'borç' kavgasında 6 şüpheli adliyede

Edinilen son dakika gelişmesine göre KONYA'da, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı pazarcılar arasındaki borç- alacak nedeniyle çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

KONYA'da, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı pazarcılar arasındaki borç- alacak nedeniyle çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.  

Olay, pazartesi günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. Pazarda muz satan Şevket Mutlu (27), iddiaya göre, kendisinden daha önce 1000 lira borç alan ve yan tezgahta sebze satışı yapan Yaşar Bardakçı (44) ile bu nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyünce Şevket Mutlu, pazar yerine arkadaşları İsmail Kurul (19), Ahmet Akın (19), ve Gökhan Nurkoyuncu'yu çağırdı. Ellerinde sopalarla gelen 3 kişi, Yaşar Bardakçı ve kardeşleri Muhammet Bardakçı (38) ile Hüseyin Bardakçı'ya (37) saldırdı.

BAŞINA DARBE ALDI, BIÇAKLA SALDIRDI İsmail Kurul ve Ahmet Akın'ın demir sopayla  saldırdığı Muhammet Bardakçı, başından yaralandı. Bunun üzerine Bardakçı, tezgahındaki bıçağı alıp, İsmail Kurul, Şevket Mutlu ve kavgayı ayırmaya çalışan Rahmi Özcan'ı vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Çıkan arbedede Gökhan Nurkoyuncu da Yaşar Bardakçı'yı bıçakla hafif yaraladı.2 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYORÇevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedaviye alınan yaralılardan İsmail Kurul, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı Şevket Mutlu ve Rahmi Özcan'ın tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Tedavilerinin ardından taburcu olan Muhammet Bardakçı, Yaşar Bardakçı ve Hüseyin Bardakçı ile olaya sonradan karıştığı öne sürülen babaları Alişan Bardakçı, karşı gruptan da Ahmet Akın ve Gökhan Nurkoyuncu polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.  


Son dakika haber... 1 kişinin öldüğü pazarcıların 'borç' kavgasında 6 şüpheli adliyede
Son dakika haber... 1 kişinin öldüğü pazarcıların 'borç' kavgasında 6 şüpheli adliyede
Son dakika haber... 1 kişinin öldüğü pazarcıların 'borç' kavgasında 6 şüpheli adliyede
Son dakika haber... 1 kişinin öldüğü pazarcıların 'borç' kavgasında 6 şüpheli adliyede
Son dakika haber... 1 kişinin öldüğü pazarcıların 'borç' kavgasında 6 şüpheli adliyede
Son dakika haber... 1 kişinin öldüğü pazarcıların 'borç' kavgasında 6 şüpheli adliyede
Son dakika haber... 1 kişinin öldüğü pazarcıların 'borç' kavgasında 6 şüpheli adliyede
Son dakika haber... 1 kişinin öldüğü pazarcıların 'borç' kavgasında 6 şüpheli adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Ozan Doğulu Demet Şener Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ömer Ali Şahiner İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Ankara Doğalgaz Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... 1 kişinin öldüğü pazarcıların 'borç' kavgasında 6 şüpheli adliyede - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 12:36:23. #1.14#
title