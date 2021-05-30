Son dakika... Günlerdir her yerde aranan Ali Ermutlu ölü bulundu
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Son dakika... Günlerdir her yerde aranan Ali Ermutlu ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Günlerdir her yerde aranan Ali Ermutlu ölü bulundu 300 kişiyle her yerde aranan Ali'nin cesedi 9 gün sonra bir ağaca asılı olarak bulundu Adıyaman'da 9 gündür yaklaşık 300 kişilik bir ekiple her yerde aranan 20 yaşındaki Ali Ermutlu, kaybolduğu yerden 9 kilometre uzakta bir ağaca asılı halde...

Günlerdir her yerde aranan Ali Ermutlu ölü bulundu

300 kişiyle her yerde aranan Ali'nin cesedi 9 gün sonra bir ağaca asılı olarak bulundu

ADIYAMAN - Adıyaman'da 9 gündür yaklaşık 300 kişilik bir ekiple her yerde aranan 20 yaşındaki Ali Ermutlu, kaybolduğu yerden 9 kilometre uzakta bir ağaca asılı halde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Yaylakonak beldesinde yaşayan 20 yaşındaki Ali Ermutlu isimli genç, hava almak için 22 Mayıs tarihinde evinden dışarıya çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamaması üzerine, AFAD, jandarma ekipleri ve belde halkının yer aldığı yaklaşık 300 kişilik ekip harekete geçmişti. Ali Ermutlu'nun bulunabilmesi için aynı zamanda Gaziantep İl Jandarma Komutanlığında görevli Sürme isimli iz takip köpeği de getirilmişti.

9 kilometre uzakta ölü bulundu

Belde civarında bulunan dağlık alanlarda ve dere yataklarında aranan Ali Ermutlu'ya bir türlü ulaşılamamıştı. Dokuz gün boyunca her yerde aranan Ermutlu, beldenin yaklaşık 9 kilometre ilerisindeki ormanlık alanda bir çoban tarafından ağaca asılı olarak ölü bulundu. Ali Ermutlu'nun cansız bedenini bir ağaçta asılı halde gören çoban, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine jandarma ile AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda Ali Ermutlu'nun cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika... Günlerdir her yerde aranan Ali Ermutlu ölü bulundu
Son dakika... Günlerdir her yerde aranan Ali Ermutlu ölü bulundu
Son dakika... Günlerdir her yerde aranan Ali Ermutlu ölü bulundu
Son dakika... Günlerdir her yerde aranan Ali Ermutlu ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir

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