Son dakika... GÜNGÖREN'DEKİ SİLAHLI KAVGADA AĞIR YARALANAN KARDEŞ DE ÖLDÜ
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Son dakika... GÜNGÖREN'DEKİ SİLAHLI KAVGADA AĞIR YARALANAN KARDEŞ DE ÖLDÜ

Son dakika... GÜNGÖREN'DEKİ SİLAHLI KAVGADA AĞIR YARALANAN KARDEŞ DE ÖLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... GÜNGÖREN'de komşularının silahlı saldırısına uğrayan 2 kardeşten Salih Hazır (47) tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

GÜNGÖREN'de komşularının silahlı saldırısına uğrayan 2 kardeşten Salih Hazır (47) tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Kardeşlerden Ekrem Hazır'ın olay yerinde hayatını kaybettiği saldırının tavandan dökülen sıva ve taşlar nedeniyle gerçekleştiği ortaya çıktı. 

Olay, dün akşam, Haznedar Mahallesi'nde yaşandı. Mobilyacı kardeşler Salih ve Ekrem Hazır kardeşler ile komşuları Selahattin Turan arasında tartışma çıktı. Turan'ın işyerinden kardeşlerin iş yerine taş ve sıva dökülmesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Turan, tabancayla 2 kardeşe kurşun yağdırdı. Ekrem Hazır(54) olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi Salih Hazır, ağır yaralandı.

POLİS EVİNDE YAKALADI

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Selahattin Turan'ı evinde yakalayarak, gözaltına aldı. İlk ifadesinde suçunu itiraf eden Turan, tavandan dökülen taşlar nedeniyle tartışma yaşadıklarını, kendisine küfür edildiğini, bunun üzerine silahını ateşlediğini söyledi. Güngören Asayiş Büro'da işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

KARDEŞ DE ÖLDÜAğır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Salih Hazır da yapılan müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti. Ekrem Hazır'ın 2, kardeşi Salih Hazır'ın ise 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. İki kardeş yarın Güngören'de toprağa verilecek.

Görüntü dökümüşüpheli adliye sevk

Salih Hazır'ın fotoğrafı


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika... GÜNGÖREN'DEKİ SİLAHLI KAVGADA AĞIR YARALANAN KARDEŞ DE ÖLDÜ - Haberler
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