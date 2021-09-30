CHP'li belediye meclis üyesi iple asılı halde ölü bulundu - Haberler
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CHP'li belediye meclis üyesi iple asılı halde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Güngören'de CHP belediye meclis üyesi Ali Rıza Önderoğlu ofisindeki elbise askısında boynundan iple asılı halde ölü bulundu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi Öğretici Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, bir süre kendisinden haber alınamayan 62 yaşındaki CHP belediye meclis üyesi Ali Rıza Önderoğlu'nun yakınları ofisine geldi. Açamayınca kapıyı kırarak içeri giren yakınları, Ali Rıza Önderoğlu'nun elbise askısında boynundan iple asılı halde olduğunu gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Önderoğlu'nun hayatını kaybettiği belirledi.

YAKINLARI KRİZ GEÇİRDİ

Yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Önderoğlu'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

CHP'li belediye meclis üyesi iple asılı halde ölü bulundu

CHP'li belediye meclis üyesi iple asılı halde ölü bulundu

CHP'li belediye meclis üyesi iple asılı halde ölü bulundu

CHP'li belediye meclis üyesi iple asılı halde ölü bulundu

CHP'li belediye meclis üyesi iple asılı halde ölü bulundu

CHP'li belediye meclis üyesi iple asılı halde ölü bulundu

CHP'li belediye meclis üyesi iple asılı halde ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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