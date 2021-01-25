Son dakika: Güney Koreli ünlü rapçi Heon-cheol evinde ölü bulundu
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Son dakika: Güney Koreli ünlü rapçi Heon-cheol evinde ölü bulundu

25.01.2021 13:08 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:13
Son dakika: Güney Koreli ünlü rapçi Heon-cheol evinde ölü bulundu

Son dakika haberleri... Güney Koreli ünlü rapçi Jeong Heon-cheol, başkent Seul'deki evinde ölü bulundu.

Güney Koreli ünlü rapçi Jeong Heon-cheol, başkent Seul'deki evinde ölü bulundu.

Sahne adı 'Iron' olarak bilinen Güney Koreli ünlü rapçi Jeong Heon-cheol, başkent Seul'deki apartman dairesinde ölü olarak bulundu. Güney Kore polisinden yapılan açıklamada, Heon-cheol'ün yatakta bulunduğunu ve vücudunda kanamaların meydana geldiğini bildirdi.

UYUŞTURUCU KULLANIMINDAN MAHKEMEYE ÇIKMIŞTI

Rapçi Heon-cheol, 2016 yılında uyuşturucu madde kullanımından mahkemeye çıkarılmış, 40 saatlik rehabilitasyon programı şartıyla para cezasına çarptırılmıştı. 2017 de ise eski kız arkadaşına saldırıdan tekrar mahkemeye çıkmış, 80 saatlik kamu hizmeti yapmakla cezalandırılmıştı.


Son dakika: Güney Koreli ünlü rapçi Heon-cheol evinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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