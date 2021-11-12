Son dakika... Güney Afrika güzelinin İsrail'deki yarışmaya gönderilmesi kararı Johannesburg'da protesto edildi

2021 Güney Afrika güzeli seçilen Lalela Mswane'nin aralık ayında İsrail'de yapılacak kainat güzellik yarışmasına gönderilmesi yönündeki karar, Johannesburg'da protesto edildi.

Filistin Dayanışma İttifakının (PSA) düzenlediği eylemde, göstericiler Johannesburg kentinin Morningside bölgesinde bir araya geldi.

Mswane'nin 16 Aralık'ta İsrail'de düzenlenecek yarışmaya gönderilmesi kararını kınayan grup, sloganlar eşliğinde Mswane'ye yarışmayı boykot etme çağrısında bulundu.

PSA Gençlik Ligi Genel Sekreteri Noor Ahmad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mswane'nin Güney Afrika'yı temsil ettiğini belirterek, "Mswane'nin sesimizi duyması ve Filistin'de kadın haklarını fiilen engelleyen bir apartheid devletinde bizi temsil etmemesi gerektiğini anlaması gerekiyor." dedi.

Ahmad, Güney Afrikalı kadınların apartheid döneminde acılar yaşadığını dile getirerek, Filistinli kadınların istismar ve işkenceye uğradığı İsrail'de, Güney Afrika'dan bir temsilcinin yarışmaya katılmasının uygun olmadığını belirtti.

Protestoculardan Zaharah Msomi de Mswane'nin bu yarışmaya gönderilmesi kararının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Bu karar, Güney Afrikalıların, özellikle de Güney Afrikalı siyahların yüzüne atılmış bir tokattır." diye konuştu.

Msomi, ataları apartheid rejimine karşı savaşmış siyahi bir kadın olarak bu karardan utanç duyduğunu kaydetti.

Mswane'nin, daha önce İsrail'in Filistinlilere yönelik "apartheid" uygulamalarını protesto amacıyla yarışmayı boykot edeceği iddia edilmişti.

Güney Afrika güzellik yarışması organizatörlerinden 10 Kasım'da yapılan açıklamada, bu iddiaların asılsız olduğu ve Mswane'nin 16 Aralık'ta İsrail'de ülkesini temsil edeceği bildirilmişti.

Bu karar, Güney Afrika kamuoyunda geniş tepkilere neden olmuştu.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

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