YSK, illerin milletvekili sayılarını yeniden düzenledi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bazı illerin milletvekili çıkarma sayılarında değişikliğe gitti. İstanbul ile Mersin illerinin milletvekili sayısı azalırken, Mersin ve Tunceli'nin ise milletvekili sayısı arttı.

Yüksek Seçim Kurulu, 2020 nüfus bilgilerine göre illerin çıkarabileceği milletvekili sayılarını Resmi Gazete'de yayımladı. Buna göre, geçen yıla göre nüfusu 56 bin 725 kişi azalan İstanbul'un milletvekili sayısı 98'den 97'ye geriledi.

TUNCELİ'NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI ARTTI

Milletvekili sayısı azalan diğer bir il ise Bayburt oldu. Bayburt'un milletvekili sayısı 2'den 1'e düştü. Mersin ve Tunceli'nin ise milletvekili sayıları arttı. Mersin'in milletvekili sayısı 12'den 13'e, Tunceli'nin milletvekili sayısı ise 1'den 2'ye yükseldi. Ankara, İzmir, Bursa gibi illerin milletvekili sayısında ise değişim olmadı.

Açıklanan 2020 nüfus bilgilerine göre il il çıkartılabilen milletvekili sayısı şöyle:

İstanbul 97

Ankara 36

İzmir 28

Bursa 20

Antalya 17

Adana 15

Konya 15

BAZI İLLERDE BÖLÜNME

YSK, Resmi Gazete'de yayımlanan Karar'ın, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden alınan verilere dayanarak alındığını belirtti. Ayrıca, buna göre Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3 ve İzmir 2 seçim çevresine bölündü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı