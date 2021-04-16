Son dakika gündem: Yeni Başhekim Parlak görevine başladı
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Son dakika gündem: Yeni Başhekim Parlak görevine başladı

Son dakika gündem: Yeni Başhekim Parlak görevine başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Adıyaman'ın Kahta Devlet Hastanesi'ne başhekim olarak atanan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Emin Parlak yeni görevine başladı.

Adıyaman'ın Kahta Devlet Hastanesi'ne başhekim olarak atanan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Emin Parlak yeni görevine başladı.

Vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için var gücüyle çalışacağını dile getiren Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Emin Parlak, "Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışacağız. Amacımız sağlıkta kaliteden ödün vermeden vatandaşa sağlıklı bir hizmet sunarak, hasta ve çalışan memnuniyetini de en yüksek seviyeye çıkarmaktır" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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