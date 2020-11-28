Son dakika gündem: Villada çıkan yangında Galip Öztürk'ün damadı hayatını kaybetti
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Son dakika gündem: Villada çıkan yangında Galip Öztürk'ün damadı hayatını kaybetti

28.11.2020 12:48 | Son Güncelleme: 28.11.2020 12:52
Son dakika gündem: Villada çıkan yangında Galip Öztürk'ün damadı hayatını kaybetti

Son dakika haber... SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde villada çıkan yangında Metro Holding'in patronu Galip Öztürk'ün yeğeninin eşi Mustafa Terzi (34) hayatını kaybetti.

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde villada çıkan yangında Metro Holding'in patronu Galip Öztürk'ün yeğeninin eşi Mustafa Terzi (34) hayatını kaybetti.

Yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çiftlik Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan villada bilinmeyen nedenle çıktı. Alevler villanın yanında bulunan prefabrik konteynere da sıçradı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Konteynere giren sağlık ekipleri villa sahibi Mustafa Terzi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Terzi'nin cansız bedeni, otopsi için ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Mustafa Terzi'nin, Metro Holding'in patronu Galip Öztürk'ün yeğeninin eşi olduğu öğrenildi.

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Son dakika gündem: Villada çıkan yangında Galip Öztürk'ün damadı hayatını kaybetti
Son dakika gündem: Villada çıkan yangında Galip Öztürk'ün damadı hayatını kaybetti
Son dakika gündem: Villada çıkan yangında Galip Öztürk'ün damadı hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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