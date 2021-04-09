Son dakika gündem: Vali Elban, şehit ailelerini kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Vali Elban, şehit ailelerini kabul etti

Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Vali Elban, şehit ailelerini kabul etti

Son dakika haberleri... Adana Valisi Süleyman Elban, şehit ailelerini makamında kabul etti.

Adana Valisi Süleyman Elban, şehit ailelerini makamında kabul etti.

Elban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şehit aileleriyle sohbet etti.

Şehit yakınlarının ziyaretinden dolayı onur duyduğunu belirten Elban, "Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların kahramanlıkları sayesinde bu topraklarda özgürce yaşıyoruz. Şehitlerimizin fedakarlıkları hiçbir zaman unutulmayacak. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan değerli ailelerimizin her zaman yanında olacağız. Metanetin, vakarın sembolü olmuş şehit ailelerimize hak ettiği hürmeti göstermek, toplum ve devlet olarak en büyük sorumluluğumuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz Burak Deniz Hande Erçel Demet Akalın
Spor Diego Ersun Yanal Caner Erkin Ümit Öztürk Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Vali Elban, şehit ailelerini kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 13:22:25. #1.14#
title