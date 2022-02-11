Son dakika gündem: Uyuşturucudan gözaltına alınan 4 şüpheli adliyede (2)

ELAZIĞ (DHA) - 3 TUTUKLAMA

Elazığ'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A., H.A. ve F.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,