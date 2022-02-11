Son dakika gündem: Uyuşturucudan gözaltına alınan 4 şüpheli adliyede (2) - Haberler
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Son dakika gündem: Uyuşturucudan gözaltına alınan 4 şüpheli adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı, Ahmet Çöteli - Güncel
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Son dakika gündem: Uyuşturucudan gözaltına alınan 4 şüpheli adliyede (2)

Son dakika haberi: 3 TUTUKLAMAElazığ'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A., H.A. ve F.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ELAZIĞ (DHA) - 3 TUTUKLAMA

Elazığ'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A., H.A. ve F.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Elazığ, Güncel, Haberler

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