Son dakika gündem: Usta oyuncu Ekrem Gökkaya hayatını kaybetti
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Son dakika gündem: Usta oyuncu Ekrem Gökkaya hayatını kaybetti

17.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:13
Son dakika gündem: Usta oyuncu Ekrem Gökkaya hayatını kaybetti

Son dakika haber: YEŞİLÇAM'ın usta oyuncularından Ekrem Gökkaya (87) tedavi gördüğü Bartın Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

YEŞİLÇAM'ın usta oyuncularından Ekrem Gökkaya (87) tedavi gördüğü Bartın Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

10 yıldır Bartın'ın İnkum tatil beldesinde yaşayan, uzun süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Ekrem Gökkaya, 10 gün önce nefes darlığı şikayetiyle Bartın Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. 4 gün önce durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alınan usta oyuncu Gökkaya, dün gece hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

200'e yakın sinema ve televizyon filminde oyuncu, prodüksiyon müdürü ve yapım yönetmeni olarak çalışan Ekrem Gökkaya, mesleği bıraktıktan sonra ise eşi Alev Gökkaya'nın memleketi Bartın'a yerleşmişti.

Son dakika gündem: Usta oyuncu Ekrem Gökkaya hayatını kaybetti
Son dakika gündem: Usta oyuncu Ekrem Gökkaya hayatını kaybetti
Son dakika gündem: Usta oyuncu Ekrem Gökkaya hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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