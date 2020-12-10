Son dakika gündem: Trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Metin Gülmez için tören düzenlendi
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Son dakika gündem: Trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Metin Gülmez için tören düzenlendi

10.12.2020 13:02 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:08

Son dakika gündem haberi: Şehit polis memuru Metin Gülmez'in yakınlarının tören alanına gelişi Şehidin naaşının polislerin omuzlarında alana getirilmesi Dua edilmesi Ankara Emniyet Müdürlüğü personelinden görüntüler Şehidin naaşının cenaze aracına taşınması ANKARA - Trafik kazasında yaralanarak tedavi gördüğü...

Şehit polis memuru Metin Gülmez'in yakınlarının tören alanına gelişi

Şehidin naaşının polislerin omuzlarında alana getirilmesi

Dua edilmesi

Ankara Emniyet Müdürlüğü personelinden görüntüler

Şehidin naaşının cenaze aracına taşınması ANKARA - Trafik kazasında yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Metin Gülmez için Ankara Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

Son dakika gündem: Trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Metin Gülmez için tören düzenlendi
Son dakika gündem: Trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Metin Gülmez için tören düzenlendi
Son dakika gündem: Trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Metin Gülmez için tören düzenlendi
Son dakika gündem: Trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Metin Gülmez için tören düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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