Cinayet mi intihar mı? Kapıyı çilingirle açan ekipler genç çifti kanlar içinde buldu

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Kamil-Zeynep İkinci çifti evlerinde silahla vurulmuş olarak bulundu. Polis ekipleri çiftin intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor.

İlçenin Hurmalık mahallesi TOKI Evleri'nde kalan Kamil (35) ve Zeynep Ikinci (32) çifti bugün işlerine gitmeyince arkadaşları tarafından yakınlarına haber verildi.

ÇİLİNGİR YARDIMI İLE EVE GİRİLDİ

Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde güvenlikçi olarak çalışan Kamil Ikinci (35) ve aynı hastanede hemşire olarak çalışan eşi Zeynep İkinci (32) telefonlarına da cevap vermeyince yakınları evlerine gitti. Ancak içeri giremeyince polis ekipleri çağrılarak çilingir yardımı ile evlerine girildi.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Genç çiftin silahla vurulmuş şekilde yerde cansız yattıkları tespit edildi. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılırken, genç çift 1 yıl önce evlendiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı