Son dakika gündem: Tokat'ta kamyonette çıkan yangını trafik polisleri söndürdü

Son dakika haberi: Tokat'ta kamyonette çıkan yangın, trafik polisleri tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.

SİVAS (AA) - Tokat'ta kamyonette çıkan yangın, trafik polisleri tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.

Tokat- Sivas kara yolu Kızıliniş mevkisinde Ferhat Firdal idaresindeki 33 AAS 212 plakalı kamyonetin motor kısmında yangın çıktı.

Olay yeri yakınlarında görevde olan Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri,araçlarındaki yangın tüpü ile yangına müdahale etti.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.