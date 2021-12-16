TİLKİYİ AV KÖPEĞİNE BOĞDURAN ŞÜPHELİYE GÖZALTI - Haberler
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TİLKİYİ AV KÖPEĞİNE BOĞDURAN ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Zile ilçesinde arazide av köpeğine tilkiyi boğdurduğu anları cep telefonu kamerası ile çekerek sosyal medyada paylaşan T.Y. (29) jandarma tarafından gözaltına alındı.

TOKAT (DHA) - TOKAT'ın Zile ilçesinde arazide av köpeğine tilkiyi boğdurduğu anları cep telefonu kamerası ile çekerek sosyal medyada paylaşan T.Y. (29) jandarma tarafından gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, Zile ilçesine bağlı Derebaşı köyünde yaşayan T. Y.'nin av köpeğine, arazide tilkiyi boğdurup öldürttüğü ve görüntülerini sosyal medyada paylaştığını tespit etti. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan T.Y. jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

TİLKİYİ AV KÖPEĞİNE BOĞDURAN ŞÜPHELİYE GÖZALTI

TİLKİYİ AV KÖPEĞİNE BOĞDURAN ŞÜPHELİYE GÖZALTI

TİLKİYİ AV KÖPEĞİNE BOĞDURAN ŞÜPHELİYE GÖZALTI

TİLKİYİ AV KÖPEĞİNE BOĞDURAN ŞÜPHELİYE GÖZALTI

TİLKİYİ AV KÖPEĞİNE BOĞDURAN ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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