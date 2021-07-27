TELEFONU AÇMAYAN EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
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TELEFONU AÇMAYAN EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALATYA'da, Selma Ö. (41), cep telefonuna cevap vermediği gerekçesiyle eşi Mehmet Ö. (56) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

MALATYA'da, Selma Ö. (41), cep telefonuna cevap vermediği gerekçesiyle eşi Mehmet Ö. (56) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, öğle saatlerinde Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ö., iddiaya göre eşi Selma Ö.'yü, cep telefonuyla aradı ancak yanıt alamadı. Bu duruma öfkelenen Mehmet Ö., eve gidip eşi Selma Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Mehmet Ö. mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Selma Ö. kanlar içerisinde yığılırken, sesleri duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Selma Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası kaçan Mehmet Ö. ise evlerine yakın bölgede jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bir çocuk annesi Selma Ö.'nün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TELEFONU AÇMAYAN EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
TELEFONU AÇMAYAN EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
TELEFONU AÇMAYAN EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
TELEFONU AÇMAYAN EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
TELEFONU AÇMAYAN EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
TELEFONU AÇMAYAN EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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