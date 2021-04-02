Son dakika gündem: Teknik direktör Ümit Özat FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin tanık olarak ifade verdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanması soruşturması kapsamında emniyette tanık olarak ifade verdi.