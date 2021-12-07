Son dakika haberleri | Tekirdağ'da silah imalathanesine dönüştürülen depoya baskın - Haberler
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Son dakika haberleri | Tekirdağ'da silah imalathanesine dönüştürülen depoya baskın

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, silah imalathanesine dönüştürülen evin deposuna düzenlenen jandarma operasyonunda tabanca, tüfek, fişekler ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi; 1 kişi ise gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, silah imalathanesine dönüştürülen evin deposuna düzenlenen jandarma operasyonunda tabanca, tüfek, fişekler ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi; 1 kişi ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada Malkara ilçesinin Balabancık Mahallesi'nde yaşayan F.S.'nin, evinin alt katında bulunan depoyu silah imalathanesine çevirdiğini belirledi. Eve baskın düzenleyip, depoda arama yapan jandarma ekipleri; 3 torna tezgahı, 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 410 tabanca fişeği ile 140 av tüfeği fişeği ele geçirdi. Ev sahibi F.S. de gözaltına alındı.


Son dakika haberleri | Tekirdağ'da silah imalathanesine dönüştürülen depoya baskın

Son dakika haberleri | Tekirdağ'da silah imalathanesine dönüştürülen depoya baskın

Son dakika haberleri | Tekirdağ'da silah imalathanesine dönüştürülen depoya baskın

Son dakika haberleri | Tekirdağ'da silah imalathanesine dönüştürülen depoya baskın

Son dakika haberleri | Tekirdağ'da silah imalathanesine dönüştürülen depoya baskın

Son dakika haberleri | Tekirdağ'da silah imalathanesine dönüştürülen depoya baskın

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Son Dakika Haberleri

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