Son dakika gündem: Tarlada anız yangını sandıkları siyahlık, kuşu sürüsüymüş
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Son dakika gündem: Tarlada anız yangını sandıkları siyahlık, kuşu sürüsüymüş

12.01.2021 09:49 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:57
Son dakika gündem: Tarlada anız yangını sandıkları siyahlık, kuşu sürüsüymüş

Son dakika haberine göre KONYA'da, 2 kişinin yoldan geçerken, anız yangını sandıkları tarladaki siyahlık, kuşu sürüsü çıktı.

KONYA'da, 2 kişinin yoldan geçerken, anız yangını sandıkları tarladaki siyahlık, kuşu sürüsü çıktı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Beyşehir'de, beyaz eşya firmasında çalışan Yakup Gençtürk ve Mehmet Bozdemir, kamyonla Niğde'ye eşya götürdükten sonra dönerken, Karapınar yakınlarında tarladaki siyahlığı fark etti. Önce anız yangını sanan ikili, dikkatli bakıp, izleyince kuş sürüsü olduğunu anladı. Şaşkınlık yaşayan Gençtürk ve Bozdemir, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.  


Son dakika gündem: Tarlada anız yangını sandıkları siyahlık, kuşu sürüsüymüş
Son dakika gündem: Tarlada anız yangını sandıkları siyahlık, kuşu sürüsüymüş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed SIDAL

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