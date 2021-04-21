Son dakika gündem: Suriye'de Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK çatıştı
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Son dakika gündem: Suriye'de Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK çatıştı

Son dakika gündem: Suriye'de Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK çatıştı
Anadolu Ajansı / Mohamad Misto - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde, Beşşar Esed rejimi güçleri ile terör örgütü YPG/PKK arasında akşam saatlerinden itibaren şiddetli çatışmalar yaşandı.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde, Beşşar Esed rejimi güçleri ile terör örgütü YPG/PKK arasında akşam saatlerinden itibaren şiddetli çatışmalar yaşandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kamışlı ilçe merkezinde varlık gösteren Esed rejimi güçlerinin, akşam saatlerinde, terör örgütü YPG/PKK'ya mensup bir gruba ateş açması sonucu taraflar arasında çatışmalar başladı.

Çatışmaların şiddetlenmesi üzerine YPG/PKK'lı teröristler, ilçe merkezinde Esed rejimine ait "Güvenlik Karesi" olarak bilinen askeri bölgeye girmeye çalıştı.

Buna karşılık, Kamışlı Havalimanında konuşlu rejim güçleri de kentteki örgüt mevzilerini topçu atışlarıyla vurdu.

Çatışmalarda iki taraftan da ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Rusya müdahale etti

Rusya'nın ara buluculuğuyla çatışmalar durdu. Ancak Kamışlı'da taraflar arasındaki gerginlik sürüyor.

YPG/PKK'lı teröristlerle Esed rejimi güçleri, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde bu yılın başlarından da gerginlik yaşamıştı. Karşılıklı abluka ve çatışmalara dönüşen söz konusu gerginlik, şubat ayının başlarında Rusya'nın ara buluculuğuyla yatışmıştı.

Haseke'deki durum

Terör örgütü YPG/PKK ve Esed rejimi, Haseke kentini birlikte yönetiyor. Rejim güçleri Haseke il merkezindeki Kevkep Dağı, güvenlik birimi ve 156. Tugayı kontrol ediyor.

Kamışlı ilçe merkezinde ise rejime ait bir havaalanı ve askeri tugay ile bir güvenlik birimi (güvenlik karesi) yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohamad Misto

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