Sultangazi'de dehşet; rakip marketçinin kafasına silah dayadı

SULTANGAZİ'de, akraba olan iki market sahibi arasında başlayan müşteri kapma tartışması kavgaya dönüştü. Marketçinin biri, başına silah dayadığı diğer marketçiyi darbetti. Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yıldır mahallede market işletmeciliği yapan Ümit Uçar ile yaklaşık 8 ay önce aynı sokakta market açan akrabası Fevzi Ç., arasında iddiaya göre 'müşteri kapma' tartışması yaşandı. İddiaya göre, Fevzi Ç., halasının oğlu olan Ümit Uçar'ı müşterilerini kapmakla suçladı. Önceki gün akşam saatlerinde Fevzi Ç., marketine geldiği Ümit Uçar'ın başına silah dayadı. İçeride bulunan müşteriler ve diğer aile bireyleri araya girerek Fevzi Ç.'ye engel olmaya çalıştı. Babası ve müşteriler Fevzi Ç.'nin elindeki silahı almak için uğraştı. Yaşanan arbede sırasında Fevzi Ç., Ümit Uçar'a kafa attı. Ümit Uçar'ın oğlu Tayfun Uçar da babasını savunmak için Fevzi Ç.'ye müdahale etti. Araya giren babası ve müşteriler Fevzi Ç.'yi dışarı çıkarttı. Kavga dışarıda da devam etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ümit Uçar, Fevzi Ç.'den şikayet oldu. Gözaltına alınan Fevzi Ç.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

"BELİNDEKİ SİLAHI ÇIKARDIĞINI GÖRDÜM"

YAŞANANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde market içinde ve dışarıda yaşanan kavga, Fevzi Ç.'nin silah doğrultması ve Ümit Uçar'ı darbetmesi yer alıyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri