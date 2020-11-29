Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
29.11.2020 10:01 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:06
Son dakika haberler: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyulduğu görüldü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyulduğu görüldü.
Kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi, Uzun Çarşı, Gar ve Demokrasi meydanlarında sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek