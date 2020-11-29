Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
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Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

29.11.2020 10:01 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:06

Son dakika haberler: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyulduğu görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyulduğu görüldü.

Kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi, Uzun Çarşı, Gar ve Demokrasi meydanlarında sessizlik hakim oldu.

Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
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