Sivas Belediyesinden öğrencilere internet paketi yüklü tablet desteği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas Belediyesinden öğrencilere internet paketi yüklü tablet desteği

Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneği, ihtiyaç sahibi öğrencilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini sıkıntısız geçirmeleri için internet paketi yüklü tablet, kırtasiye malzemesi ve nakdi yardım desteği veriyor.

21.09.2020 14:45 | Son Güncelleme: 21.09.2020 16:26

Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneği, ihtiyaç sahibi öğrencilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini sıkıntısız geçirmeleri için internet paketi yüklü tablet, kırtasiye malzemesi ve nakdi yardım desteği veriyor.

Sivas Belediyesince 2004 yılında hayata geçirilen Hayat Ağacı Derneği, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarını sürdürüyor.

Dar gelirli ailelerin, giyimden gıda ve temizlik maddesine kadar tüm ihtiyaçlarını düzenli aralıklarla karşılayan dernek, hayırseverlerden gelen bağışların toplandığı Gıda Bankası aracılığıyla yardımları ulaştırıyor.

Dernek, son olarak Kovid-19'la mücadele sürecinde ihtiyaç sahibi öğrenciler için harekete geçti.

Bu çerçevede, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve mahalle muhtarlarının iş birliğiyle belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere nakdi eğitim ve kırtasiye malzemesi yardımı yapılmaya başlandı.

Dernek ayrıca salgın sürecinde devam eden uzaktan eğitime destek olmak amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere gelecek haftadan itibaren internet paketi yüklü tablet hediye edecek.

2 bin160 öğrenciye nakit eğitim ve kırtasiye malzemesi yardımı

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Hayat Ağacı Derneği'nde yaptığı açıklamada, salgın sürecini avantaja dönüştürerek öğrencilerin daha iyi bir eğitim alması için çabaladıklarını, önceliği eğitime verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğitimi bu zorlu süreçte sadece bir kuruma bırakmak hem eğitim camiasına hem de çocuklarımıza haksızlık olur. Şehrimizde güzel bir birliktelik var. Valiliğimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve muhtarlarımızla yapmış olduğumuz istişareler neticesinde öncelikle dar gelirli vatandaşlarımıza eğitim yardımı noktasında nakit desteğinde bulunalım istedik. Bugün itibarıyla 1068 ailemizde 2 bin 160 öğrenciye nakit eğitim yardımı ve kırtasiye yardımında bulunmaya başladık. İlk sınıflarda eğitim gören yani ana sınıfı 5 ve 9. sınıf öğrencilerine 200 lira, diğer ara sınıflarda okuyan her bir öğrencimize de 150 lira nakit eğitim yardım desteğimiz devam ediyor."

Bilgin, gelecek haftadan itibaren eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve uzaktan eğitime destek olmak amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere internet paketi yüklü tablet dağıtacaklarını sözlerine ekledi.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise Sivas Belediyesinin eğitimin her alanında hayata geçirdiği örnek projelerle sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunduğunu belirtti.

Sivas Belediyesinden öğrencilere internet paketi yüklü tablet desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Halife Hafter Meral Akşener Erkan Kandemir Adnan Menderes
Magazin Münir Özkul Merve Dizdar Murat Akkoyunlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Arda Turan Tamer Tuna Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Marcel Tisserand
Daha Fazla Ateş Niğde Bursa Atama
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas Belediyesinden öğrencilere internet paketi yüklü tablet desteği - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 16:26:51. #1.14#
title