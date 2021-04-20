ŞIRNAK'TA 1 KÖY, KARANTİNAYA ALINDI
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ŞIRNAK'TA 1 KÖY, KARANTİNAYA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ilıcak köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ilıcak köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Ilıcak köyü, çok sayıda kişide koronavirüs tespit edilmesiyle 20 Nisan'dan itibaren ikinci duyuruya kadar karantinaya alındı. Karantinaya ilişkin Beytüşşebap Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz Ilıcak köyünde Covid-19 vakalarının artması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 20 Nisan 2021 tarihi saat 07: 00'dan itibaren ikinci bir karara kadar karantina kararı alınmıştır. Bu kapsamda köye giriş-çıkışlar yasaklanmış olup zorunlu sebepler bulunması halinde kolluk kuvvetlerince denetlenerek yapılacaktır. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları bu süre içerisinde Vefa Sosyal Destek Ekipleri tarafından karşılanacaktır" denildi.

Belediye Başkanı Habip Aşan ise köy sakinlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yürüttüklerini belirtip, karantina nedeniyle alınan tedbirlere uyulması için çağrıda bulundu.

ŞIRNAK'TA 1 KÖY, KARANTİNAYA ALINDI
ŞIRNAK'TA 1 KÖY, KARANTİNAYA ALINDI
ŞIRNAK'TA 1 KÖY, KARANTİNAYA ALINDI
ŞIRNAK'TA 1 KÖY, KARANTİNAYA ALINDI
ŞIRNAK'TA 1 KÖY, KARANTİNAYA ALINDI
ŞIRNAK'TA 1 KÖY, KARANTİNAYA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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