Son dakika gündem: Siirt İl Emniyet Müdürü Yılmaz, 9 yaşındaki çocuğun akülü araç talebini yerine getirdi - Haberler
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Son dakika gündem: Siirt İl Emniyet Müdürü Yılmaz, 9 yaşındaki çocuğun akülü araç talebini yerine getirdi

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Siirt İl Emniyet Müdürü Yılmaz, 9 yaşındaki çocuğun akülü araç talebini yerine getirdi

Son dakika haber: Siirt İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, 9 yaşındaki Rukiye Keşli'nin akülü araç talebine kayıtsız kalmadı.

SİİRT (AA) - Siirt İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, 9 yaşındaki Rukiye Keşli'nin akülü araç talebine kayıtsız kalmadı.

Çal Mahallesi'nde oturan doğuştan engelli Keşli, Türk Kızılay Siirt Şubesi aracılığıyla Yılmaz'a ulaşarak talepte bulundu.

Yılmaz tarafından temin edilen akülü araç, çocuğa evinde teslim edildi.

Rukiye ve kardeşlerine oyuncak araç da hediye eden Yılmaz, engellilere desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Akülü araçla evin içinde dolaşan Rukiye, hayalini gerçekleştirdiği için Yılmaz'a teşekkür etti.

Baba Mehmet Cemil Keşli de doğuştan engelli kızının artık rahatça dışarıda gezebileceğini belirterek, "Sağ olsun, talebimize olumlu yanıt veren İl Emniyet Müdürü Yılmaz hepimizi mutlu etti. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Son dakika gündem: Siirt İl Emniyet Müdürü Yılmaz, 9 yaşındaki çocuğun akülü araç talebini yerine getirdi

Son dakika gündem: Siirt İl Emniyet Müdürü Yılmaz, 9 yaşındaki çocuğun akülü araç talebini yerine getirdi

Son dakika gündem: Siirt İl Emniyet Müdürü Yılmaz, 9 yaşındaki çocuğun akülü araç talebini yerine getirdi

Son dakika gündem: Siirt İl Emniyet Müdürü Yılmaz, 9 yaşındaki çocuğun akülü araç talebini yerine getirdi

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika gündem: Siirt İl Emniyet Müdürü Yılmaz, 9 yaşındaki çocuğun akülü araç talebini yerine getirdi - Haberler
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