Son dakika gündem: Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, son yolculuğuna uğurlandı (2)
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Son dakika gündem: Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, son yolculuğuna uğurlandı (2)

Son dakika gündem: Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, son yolculuğuna uğurlandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Davut CAN - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTIŞehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın, operasyona giderken sınırı geçmeden hemen önce, silah arkadaşları tarafından çekildiği ileri sürülen videosu ortaya çıktı.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın, operasyona giderken sınırı geçmeden hemen önce, silah arkadaşları tarafından çekildiği ileri sürülen videosu ortaya çıktı. Görüntülerde, silah arkadaşının, 'Var mı Soner'e bir notun' diye sorduğu, Kıvık'ın ise, "Kendine iyi baksın, Allah'a emanet olsun" demesi yer alıyor.

Davut CAN/İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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