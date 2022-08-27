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Son dakika gündem: Şehit babası domuzu kovalamak için dama çıkarken düşürdüğü tabancanın ateş almasıyla öldü

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Son dakika haber... ADANA'nın Kozan ilçesinde şehit polis memuru Serkan Ağca'nın babası Sezai Ağca (64), bahçeye giren domuzu kovalamak için evin damına çıkarken elinden düşürdüğü tabancanın ateş alması sonucu başından vurularak öldü.

ADANA'nın Kozan ilçesinde şehit polis memuru Serkan Ağca'nın babası Sezai Ağca (64), bahçeye giren domuzu kovalamak için evin damına çıkarken elinden düşürdüğü tabancanın ateş alması sonucu başından vurularak öldü.

Kozan'ın kırsal Ergenuşağı Mahallesi'nde yaşayan Sezai Ağca, saat 03.00 sıralarında evinin bahçesine domuz girdiğini fark etti. Ağca, evin damına çıkarken dengesini kaybedip yuvarlandı. Bu sırada elindeki tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun Ağca'nın çenesinin altından başına isabet etti.

Silah sesi üzerine dışarı çıkan yakınları Sezai Ağca'yı kanlar içinde bulunca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ağca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sezai Ağca'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sezai Ağca'nın polis memuru oğlu Serkan Ağca, 2013 yılında Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan dönemin Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Claudia Roth'ı koruyan polis aracıyla TIR'ın çarpışması sonucu şehit olmuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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