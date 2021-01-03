SARIYER'DE KADIN ELBİSESİYLE CİP ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA
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SARIYER'DE KADIN ELBİSESİYLE CİP ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

03.01.2021 17:45 | Son Güncelleme: 03.01.2021 17:51
SARIYER'DE KADIN ELBİSESİYLE CİP ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

SARIYER'de yeni yılın ilk saatlerinde yapılan denetimde durdurulan lüks cipin sürücüsünün kadın elbisesi giymiş erkek olmasından şüphelenen polis, hırsızlığı önledi.

SARIYER'de  yeni yılın ilk saatlerinde yapılan denetimde durdurulan lüks cipin sürücüsünün kadın elbisesi giymiş erkek olmasından şüphelenen polis, hırsızlığı önledi.  Piyasa değeri 3 milyon lira olan cipi çaldığı tespit edilen Türkmenistan uyruklu Süleyman T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tanınmamak için kadın elbisesiyle hırsızlık yaptığı belirlenen T.'nin, cipi çaldığı iş yerine girmesi ve içeride dolaşması güvenlik kameralarına da yansıdı.  

Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni yılın ilk saatlerinde Ayazağa'da denetim yapan polis ekipleri, lüks bir cipi durdurdu. Direksiyondaki kişinin kadın elbisesi giymiş bir erkek olduğunu gören polis, şüphelenerek sürücüyü araçtan indirdi. Polisin yaptığı detaylı incelemenin ardından lüks cipin Maslak'taki lüks bir siteden yeni çalındığı ortaya çıktı.  Polis tarafından gözaltına alınan Türkmenistan uyruklu Süleyman T.'nin, kadın elbisesini tanınmamak için giydiğini söylediği öğrenildi. Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Süleyman T. (24) tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

KADIN ELBİSESİYLE İŞ YERİNDE DOLAŞMIŞ

Süleyman T.'nin, cipi çaldığı iş yerine kadın elbisesiyle girmesi ve içeride dolaşması güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, T.'nin, merdivenlerden üst kata çıkarken tekrar aşağıya inmesi ve çaldığı cipin etrafında dolaştığı görülüyor.

- İstanbul
SARIYER'DE KADIN ELBİSESİYLE CİP ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA
SARIYER'DE KADIN ELBİSESİYLE CİP ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA
SARIYER'DE KADIN ELBİSESİYLE CİP ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA
SARIYER'DE KADIN ELBİSESİYLE CİP ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA
SARIYER'DE KADIN ELBİSESİYLE CİP ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA
SARIYER'DE KADIN ELBİSESİYLE CİP ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA
SARIYER'DE KADIN ELBİSESİYLE CİP ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA
SARIYER'DE KADIN ELBİSESİYLE CİP ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ

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