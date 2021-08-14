Son dakika gündem: Rusya Savunma Bakanlığı: Be-200 uçağı iniş yaparken düştü
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Son dakika gündem: Rusya Savunma Bakanlığı: Be-200 uçağı iniş yaparken düştü

Son dakika gündem: Rusya Savunma Bakanlığı: Be-200 uçağı iniş yaparken düştü
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Rusya Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta düşen Be-200 uçağının, yangın söndürme görevinin ardından iniş esnasında düştüğünü ve olayın araştırılması için bölgeye ekip gönderildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta düşen Be-200 uçağının, yangın söndürme görevinin ardından iniş esnasında düştüğünü ve olayın araştırılması için bölgeye ekip gönderildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağının düşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Be-200 uçağı Adana yakınlarında iniş yaparken düştü. Kazayı araştırmak üzere bir ekip kaza bölgesine gönderildi. Be-200'de Rus ordusuna bağlı 5 görevli ile 3 Türk temsilci bulunuyordu." ifadesi yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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