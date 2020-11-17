Son dakika gündem: Rize'de hafif ticari araç, dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika gündem: Rize'de hafif ticari araç, dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

17.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:33
Son dakika gündem: Rize'de hafif ticari araç, dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre RİZE'nin Kalkandere ilçesinde, kontrolden çıkıp, dereye devrilen hafif ticari araçtaki sürücü Ahmet Faruk Ekmekçi (23) hayatını kaybetti, Ufuk Barış Beyaz (23) ise yaralandı.

RİZE'nin Kalkandere ilçesinde, kontrolden çıkıp, dereye devrilen hafif ticari araçtaki sürücü Ahmet Faruk Ekmekçi (23) hayatını kaybetti, Ufuk Barış Beyaz (23) ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, ilçenin Soğuksu köyü mevkisinde meydana geldi. Ahmet Faruk Ekmekçi'nin kullandığı 53 ACE 277 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, İkizdere Deresi'ne devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, güvenlik güçleri ile sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta yaralanan Ufuk Barış Beyaz, dereden kendisi çıkarken, suya kapılan sürücünün bulunması için AFAD koordinesinde çalışma başlatıldı. İkizdere Dağcılık Arama Kurtarma ve Kayak Spor Kulübü (İDAK) sporcularının da destek verdiği çalışmayla Ahmet Faruk Ekmekçi'nin cansız bedeni, kaza yerinden 100 metre uzaklıkta bulundu. Ekmekçi'nin cansız bedeni, otopsi için sağlık görevlilerince ambulansla hastane morguna götürülürken, araç da vinçle dereden çıkarıldı. Kazanın ardından Rize Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralı Ufuk Barış Beyaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika gündem: Rize'de hafif ticari araç, dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika gündem: Rize'de hafif ticari araç, dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika gündem: Rize'de hafif ticari araç, dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika gündem: Rize'de hafif ticari araç, dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika gündem: Rize'de hafif ticari araç, dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

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