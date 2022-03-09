Son dakika gündem: Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu şüpheliler ateş açtı: 2 polis ağır yaralı

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da polisin 'dur' ihtarında bulunduğu otomobildeki şüpheliler, ekiplere ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 polis memuru ağır yaralanırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Mevlana Caddesi Ortadoğu Sağlık Merkezi kavşağında meydana geldi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durdurmak istedi. Otomobilde bulunan 2 şüpheli, polislere ateş açtı. Açılan ateş sonucu polis memurları Cemal Bozkurt (32) ile Abdullah Yasir Binici (30) yaralandı. Yaralı polis memurlarının telsiz anonsu üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memurlarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bu arada, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, olay yerinde incelemelerde bulundu. Bölgede operasyon sürdürülüyor.