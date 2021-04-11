Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye'de 4 asırlık gelenek
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Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye'de 4 asırlık gelenek

İhlas Haber Ajansı / KORAY USTABAŞI - Haberler | Güncel

Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye'de 4 asırlık gelenek Selimiye Camii'ne "Şifa senden ya şafi" yazılı mahya asıldı Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye Cami'nde, 4 asırlık mahya geleneği yaşatılıyor.

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Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye'de 4 asırlık gelenek

Selimiye Camii'ne "Şifa senden ya şafi" yazılı mahya asıldı

EDİRNE - Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye Cami'nde, 4 asırlık mahya geleneği yaşatılıyor. Ramazan-ı Şerif münasebetiyle kadim caminin eşsiz minareleri arasına 'Şifa senden ya şafi' yazılı mahya asıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl belirlenen tema kapsamında, yaklaşık 30 metre uzunluğundaki 'Şifa senden ya şafi' yazılı mahya, dünya mimarlık tarihinin başyapıtlarından Selimiye Cami'ne asıldı.

"Şifa senden ya şafi" mahyası asıldı

Selimiye Cami İmam Hatibi Yusuf Serenli, "Salgın hastalıktan dolayı 2 senedir Ramazan'a buruk giriyoruz. Bununla birlikte 400 yıldır gelenek olan mahya geleneği çeşitli camilerimize asıldı. Edirne'de ise gözbebeğimiz Selimiye Cami'ne. Bu yıl 'Şifa ayı Ramazan' kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bu sene Selimiye Cami'nde, 'Şifa senden ya şafi' ilk 15 gün asılı kalacak" dedi.

Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye'de 4 asırlık gelenek
Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye'de 4 asırlık gelenek
Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye'de 4 asırlık gelenek
Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye'de 4 asırlık gelenek
Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye'de 4 asırlık gelenek
Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye'de 4 asırlık gelenek
Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye'de 4 asırlık gelenek
Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye'de 4 asırlık gelenek
Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye'de 4 asırlık gelenek
Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye'de 4 asırlık gelenek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY USTABAŞI

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