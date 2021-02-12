Son dakika gündem: Özel güvenlik görevlisi ve hemşire eşi, ölü bulundu
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Son dakika gündem: Özel güvenlik görevlisi ve hemşire eşi, ölü bulundu

12.02.2021 12:39 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:43
Son dakika gündem: Özel güvenlik görevlisi ve hemşire eşi, ölü bulundu

Son dakika gündem haberine göre TRABZON'un Çaykara ilçesinde aynı hastanede görevli özel güvenlik görevlisi Kamil İkinci (35) ile hemşire eşi Zeynep İkinci, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

TRABZON'un Çaykara ilçesinde aynı hastanede görevli özel güvenlik görevlisi Kamil İkinci (35) ile hemşire eşi Zeynep İkinci, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Kamil İkinci'nin, 10 aylık eşini öldürdükten sonra tabancayla intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, ilçenin Hurmalık Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Çaykara'da, Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi olan Kamil İkinci ile aynı hastanede hemşire olan eşi Zeynep İkinci mesaiye gelmeyince iş arkadaşları merak edip telefonla aradı. Çift telefonları açmayınca ailelerine haber verildi. 

İkinci çiftçinin yakınları geldikleri sitede çiftin oturdukları dairenin kapısının ziline bastı. Kapı açılmayınca polise haber verildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen evde Kamil ve Zeynep İkinci, yerde kanlar içinde yatarken bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, silahla vurulduğu saptanan İkinci çiftinin hayatlarını kaybettiği belirlendi.Yapılan incelemenin ardından İkinci çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

?Kamil İkinci'nin, tabancayla 10 aylık eşini öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika gündem: Özel güvenlik görevlisi ve hemşire eşi, ölü bulundu
Son dakika gündem: Özel güvenlik görevlisi ve hemşire eşi, ölü bulundu
Son dakika gündem: Özel güvenlik görevlisi ve hemşire eşi, ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar FALCI

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