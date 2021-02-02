Son dakika gündem: Otomobil sulama kanalına düştü, sürücü öldü
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Son dakika gündem: Otomobil sulama kanalına düştü, sürücü öldü

02.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:51
Son dakika gündem: Otomobil sulama kanalına düştü, sürücü öldü

Son dakika haberi... AKSARAY'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücü Recep Acar (38), hayatını kaybetti.

AKSARAY'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücü Recep Acar (38), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolu Ortaköy kavşağı yakınlarında meydana geldi. Recep Acar yönetimindeki 68 BE 605 otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Acar, itfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkartılıp ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.  


Son dakika gündem: Otomobil sulama kanalına düştü, sürücü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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