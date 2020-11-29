Son dakika gündem: Orta Afrika Cumhuriyeti'nde barış elçisi İmam Layama hayatını kaybetti
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Son dakika gündem: Orta Afrika Cumhuriyeti'nde barış elçisi İmam Layama hayatını kaybetti

29.11.2020 22:05 | Son Güncelleme: 29.11.2020 22:08
Son dakika gündem: Orta Afrika Cumhuriyeti'nde barış elçisi İmam Layama hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) İslam Konseyi Başkanı İmam Omer Kobine Layama, başkent Bangui'de yaşamını yitirdi.

Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) İslam Konseyi Başkanı İmam Omer Kobine Layama, başkent Bangui'de yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Orta Afrika İslam Komitesi Başkanı İmam Layama, Bangui'deki tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

63 yaşındaki Layama, OAC'nde Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında devam eden çatışmalarda arabuluculuk rolü oynamıştı.

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Layama, barışa katkılardan dolayı ülkede "barış elçisi" olarak adlandırılıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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