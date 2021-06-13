Son dakika gündem: Öldürülen Müslüman aileye tören

Edinilen son dakika haberine göre Çok sayıda kişinin katıldığı tören, naaşların alınmasıula başladı.

Çok sayıda kişinin katıldığı tören, naaşların alınmasıula başladı. Cenazelerin kalabalık konvoy eşliğinde getirildiği Güneybatı Ontario İslam Merkezi'nde konuşmalar yapıldı..

Ardından Afzaal ailesi için cenaze namazı kılındı. Okunan Kuran-ı Kerim'in ardından cenazeler toprağa verildi. Mezarlıktaki defin işlemine sadece aile üyelerinin katılmasına izin verildi. Saldırı Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde 6 Haziran gecesi yaşanmış, kamyonetini kaldırımda yürüyen beş kişilik müslüman ailenin üzerine süren saldırgan 4 kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Zanlı ise olay yerine 6 kilometre mesafede, kaçarken gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı