Son dakika gündem: Okul servisinde 2 çocuğu öldüren sanığa, çifte 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi

ÇORUM'da oğluyla Kavga eden Tunç Taşar (14) ile Kaan Hakverdi'yi (13) okul servisinde tabancayla vurup öldüren Selfet Başkuş (58) hakkında, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu sanık Başkuş'un, "Oğlumu taciz ettiklerini düşündüm. 4-5 el öldürmek maksadıyla ateş ettim. Olayı çocuğuma pislik yapılması nedeniyle işledim" ifadeleri yer aldı.

Olay, 12 Mart'ta, Alaca ilçesi İmat köyünde meydana geldi. Köyün eski muhtarı Selfet Başkuş, oğlu Z.E.B. ile aynı okul servisini kullanan Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi'yi serviste tabancayla vurarak yaraladı. Taşar ve Hakverdi, kaldırıldıkları Alaca Devlet Hastanesi'nde hayatlarını kaybetti. Olayın ardından bir yakınına giderek, 'Ben çocukları vurdum, oğlum size emanet' diyen Başkuş, jandarmaya giderek teslim oldu.